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    Вс., 28 апреля 2019г.
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    Форум: Спорт
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    Тема: Угонщик велосипедов
    • Сегодня! njnjnj Cегодня в 15:46 «Ответить»
      https://www.stihi.ru/2019/04/28/5132
      Угонщик велосипедов

      У угонщика велосипедов
      Всегда есть и будет работа.
      Хочешь ,паши без обеда
      Хочешь, трудись по субботам

      Угонщику велосипедов
      Пожимают бандиты руки.
      А те, кто не привереда
      Покупают велик за штуку.

      У гонщика велосипедов
      Намешано много кровей
      Цыган он по линии деда
      Его дед воровал коней

      Угонщик велосипедов
      Просветлятся поехал к йогам.
      Одел там чужие кеды
      Ему отрезали яйца и ноги.

      Угонщику велосипедов
      В цирке пришили ласты.
      Этот цирк к нам скоро приедет
      И будет в городе счастье.



      Угонщику велосипедов
      Не нужен теперь чужой велик
      Не боятся его соседи
      Но прячут электро дрели
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