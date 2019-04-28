https:// www.stihi.ru/2019/04/28/5132

Угонщик велосипедов



У угонщика велосипедов

Всегда есть и будет работа.

Хочешь ,паши без обеда

Хочешь, трудись по субботам



Угонщику велосипедов

Пожимают бандиты руки.

А те, кто не привереда

Покупают велик за штуку.



У гонщика велосипедов

Намешано много кровей

Цыган он по линии деда

Его дед воровал коней



Угонщик велосипедов

Просветлятся поехал к йогам.

Одел там чужие кеды

Ему отрезали яйца и ноги.



Угонщику велосипедов

В цирке пришили ласты.

Этот цирк к нам скоро приедет

И будет в городе счастье.







Угонщику велосипедов

Не нужен теперь чужой велик

Не боятся его соседи

Но прячут электро дрели