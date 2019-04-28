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Тема: Угонщик велосипедов
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Сегодня!
njnjnj
Cегодня в 15:46
«Ответить»
https://
www.stihi.ru/2019/04/28/5132
Угонщик велосипедов
У угонщика велосипедов
Всегда есть и будет работа.
Хочешь ,паши без обеда
Хочешь, трудись по субботам
Угонщику велосипедов
Пожимают бандиты руки.
А те, кто не привереда
Покупают велик за штуку.
У гонщика велосипедов
Намешано много кровей
Цыган он по линии деда
Его дед воровал коней
Угонщик велосипедов
Просветлятся поехал к йогам.
Одел там чужие кеды
Ему отрезали яйца и ноги.
Угонщику велосипедов
В цирке пришили ласты.
Этот цирк к нам скоро приедет
И будет в городе счастье.
Угонщику велосипедов
Не нужен теперь чужой велик
Не боятся его соседи
Но прячут электро дрели
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