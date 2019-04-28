Для строительства дренажных систем нашей компании необходима щебёночно песчано-гравийная смесь. У нашего поставщика начались какие-то проблемы и он уже пару раз срывал сроки поставок. Нас это не устраивает, поэтому ищем, где можно закупать такую смесь. Не подскажете?
У поставщика могут быть веские причины таких срывов, но всё равно никто не будет терять прибыль из-за отсутствия того или иного материала. Посмотрите здесь https://nss-v.ru/catalog/shcheben/peschano-graviynaya-smes/ возможность закупки щебёночно песчано-гравийной смеси. Надеюсь, что с этим поставщиком у Вас всё будет нормально.