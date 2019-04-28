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    Вс., 28 апреля 2019г.
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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Дренаж
    • New! Георг Cегодня в 09:01 «Ответить»
      Для строительства дренажных систем нашей компании необходима щебёночно песчано-гравийная смесь. У нашего поставщика начались какие-то проблемы и он уже пару раз срывал сроки поставок. Нас это не устраивает, поэтому ищем, где можно закупать такую смесь. Не подскажете?
      • New! Андрей Ветров Cегодня в 09:06 «Ответить»
        Понятно, что стройка не может простаивать из-за нерасторопности поставщика. Наверно надо искать завод изготовитель и с ним работать.
        • New! Колян90 Cегодня в 09:19 «Ответить»
          У поставщика могут быть веские причины таких срывов, но всё равно никто не будет терять прибыль из-за отсутствия того или иного материала. Посмотрите здесь https://nss-v.ru/catalog/shcheben/peschano-graviynaya-smes/ возможность закупки щебёночно песчано-гравийной смеси. Надеюсь, что с этим поставщиком у Вас всё будет нормально.
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