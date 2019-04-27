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    Сб., 27 апреля 2019г.
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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Арматура для монтажа и ремонта системы трубопровода (монтажная вставка)
    • Сегодня! ScorpAYE Cегодня в 21:06 «Ответить»
      Начались работы по монтажу системы трубопровода. Необходимо для этой цели приобрести монтажную вставку. Хотелось бы совета от опытных людей - какую стоит приобретать и через какой магазин?!
      • Сегодня! SamuRaiX Cегодня в 21:12 «Ответить»
        Через какой магазин конечно значения не имеет. Гораздо большую роль играет производитель. Я бы порекомендовал покупать вставку Сургутского производства фирмы ПлюсМонтаж
        • Сегодня! GtyrGhj Cегодня в 21:16 «Ответить»
          Здравствуйте. Порекомендую вам тогда пожалуй классный интернет - магазин трубопроводной техники и деталей Фонтан. У них вы можете приобрести самые лучшие монтажные вставки
          • Сегодня! MarunFgtre Cегодня в 21:24 «Ответить»
            Неплохие вставки продаются в магазине Ариант -М2. Единственный минус - цены высокие, зато качество не подведет. Пришлось разок раскошелиться и взять там.
            • New! UproShenOchik Cегодня в 21:41 «Ответить»
              Поскольку у меня работа связана непосредственно с ремонтными работами трубопроводов, я лучше других знаю, насколько важно подбирать качественную арматуру для монтажа или так называемую монтажную вставку. Из качественных и недорогих я бы, пожалуй, выделил вставки IDRA - оптимальный вариант. Приобрести такую вставку можете здесь http://idra.moscow/demontazhnaya_vstavka/
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