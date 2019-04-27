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    Сб., 27 апреля 2019г.
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    Форум: Медицина и Здоровье
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    Тема: Болезненные кд и ПМС.
    • New! Votorama Cегодня в 19:46 «Ответить»
      Мужчин прошу мимо пройти. Девочки, вопрос к вам. Как с ПМС справляетесь? С болями? Каждый месяц одно и то же, раздражаюсь по пустякам, бесит все и пока обезболивающее не выпью на стену готова лезть от спазмов(((
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