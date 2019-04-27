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    Сб., 27 апреля 2019г.
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    Форум: Компьютеры, смартфоны, гаджеты
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    Тема: Microsoft определенно выходит из рынка смартфонов
    • Сегодня! gavrik Cегодня в 15:49 «Ответить»
      Корпорация напоминает владельцам устройств, которые управляют Windows 10 Mobile, что их обслуживание закончится 10 декабря этого года. Он также сообщает, что некоторые службы могут оставаться активными в течение многих месяцев после этой даты.

      В документе, который был изменен ранее в этом году (читайте здесь ), был также параграф, в котором говорилось, что пользователи устройств с Windows 10 Mobile должны подумать, стоит ли переходить на Android или iOS. В некоторой степени, потому что Microsoft никогда не призывал пользователей своего программного обеспечения заменить его решением, предлагаемым конкурентами.

      Объективно говоря, это хорошая идея, учитывая, что всего через несколько месяцев пользователи устройств Windows Mobile не будут получать новые обновления безопасности или другие улучшения для улучшения работы этого программного обеспечения. http://ya.7bb.ru/viewtopic.php?id=16
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