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    Сб., 27 апреля 2019г.
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    Тема: Заработок на экономических онлайн играх,кто пробовал?Поделитесь результатом.
    • New! Ivansemen Cегодня в 14:46 «Ответить»
      Всем привет,недавно заинтересовала тема инвестирования,хочется чего нибудь очень доходного и популярного.Прочитал что сегодня модная тема-игры с выводом денег.Буквально пару дней назад смотрел игры rich birds и golden-tea.Такие так скажем гиганты инвестиционной деятельности и говорят что реально платят.Сам искал игры с выводом денег на сайте https://fine-game.jimdo.com,поделитесь кто какие проекты и игры знает.Насколько и самый главный вопрос сколько.Смотрю обзоры и видосы,вроде у многих работает такая тема.Поделитесь в общем)
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