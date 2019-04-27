Всем привет,недавно заинтересовала тема инвестирования,хочется чего нибудь очень доходного и популярного.Прочитал что сегодня модная тема-игры с выводом денег.Буквально пару дней назад смотрел игры rich birds и golden-tea.Такие так скажем гиганты инвестиционной деятельности и говорят что реально платят.Сам искал игры с выводом денег на сайте https://fine-game.jimdo.com,поделитесь кто какие проекты и игры знает.Насколько и самый главный вопрос сколько.Смотрю обзоры и видосы,вроде у многих работает такая тема.Поделитесь в общем)