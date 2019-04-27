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    Сб., 27 апреля 2019г.
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    Тема: Слишком много курсов
    • Сегодня! TimofeiBloc Cегодня в 11:50 «Ответить»
      Зарегистрировался в соц сетях с надеждой найти хороший источник получения информации, столько воды и ненужного хлама. Неужели всех действительно устраивает этот бардак? Смотрел тему бизнеса, одни мошенники и даже не пытаются прятаться. Все на одно лицо шаблончики.
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