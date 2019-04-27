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    Сб., 27 апреля 2019г.
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    Тема: Работа
    • Сегодня! TimofeiBloc Cегодня в 11:42 «Ответить»
      Я провалил уже несколько собеседований приема на работу. Нахожусь в полном отчаянии, может мне не суждено работать в том направлении которое я выбрал? Найду циган и буду мигрировать, чем не жизнь.
      • Сегодня! HighMan Cегодня в 11:59 «Ответить»
        Отличная жизнь. Пей гуляй с кочевым народом, тут же все знают как это здорово, каждый проходил через циган. Если тебе в голову пришла такая гениальная идея, то что ты тут забыл? Вперед на жеребца и путешествовать ХД Ну ладно, расскажу твоей не отсыревшей части мозга как можно решить этот вопрос. Просто походи на тренинги, там правильные люди, такие как Азат Валеев https://otzyv-pro.ru/company/internet/azat-valeev/ смогут вбить тебе в голову мысли успешного человека. И никакие цигани и завод тебе уже не будут нужны.
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