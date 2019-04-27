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    Сб., 27 апреля 2019г.
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    Форум: ДарМен - Встречи
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    Тема: лестница
    • New! Pechkin Cегодня в 02:40 «Ответить»
      Делали видно какие-то рукожопы. Вроде в таких объектах как таунхаусы не должны экономить. Но если бы видели эту лестницу. Скажите, кто занимается изготовлением лестниц нормальных?
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