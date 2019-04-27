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    Сб., 27 апреля 2019г.
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    Форум: Медицина и Здоровье
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    Тема: Предлагаем стать донором яйцеклетки
    • ElenaD Вчера в 21:07 «Ответить»
      Хочешь помочь бесплодным парам и заодно неплохо заработать? Стань анонимным донором яйцеклеток в нашей клинике и получай высокое вознаграждение, до 284 000 рублей в год, бесплатное высококлассное медицинское обслуживание, жилье и персонального куратора.
      https://generation-plus.ru/anketa-donora.html
      номер 8 800 505-43-72,
      почта donor@generation-plus.ru
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