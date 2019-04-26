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    Пт., 26 апреля 2019г.
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    Форум: АвтоФорум
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    Тема: Карбюратор на ГАЗ 53
    • New! UproShenOchik Cегодня в 17:36 «Ответить»
      Буквально на днях вышел из строя карбюратор на автомобиле ГАЗ - 53. Сейчас необходима замена, ищу магазин, где можно приобрести хороший карбюратор подобного плана. Может вы подскажите какой - нибудь магазин?
      • New! MarunFgtre Cегодня в 17:42 «Ответить»
        Я тебе посоветую не браться менять карбюратор самому. Есть сеть отличных автосервисов Пром - Мастер, действуют по всей РФ. Через них можно заменить и сами подберут запчасть
        • New! GtyrGhj Cегодня в 17:46 «Ответить»
          Подскажем если нужно, вот взять даже магазин AUTO -Matic. У них без проблем можно подобрать карбюратор даже по скидке хорошего качества с доставкой. Удачи
          • New! SamuRaiX Cегодня в 17:49 «Ответить»
            Сейчас огромное количество предложений о продаже карбюраторов можно встретить на различных барахолках по типу Юлы. Преимущество брать там, а не в магазинах - огромная экономия средства
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