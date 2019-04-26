Мы держим павильон замороженной продукции, такой как, полуфабрикаты, замороженные овощи и прочее. Наш успех заключается в том, что мы выбрали поставщика качественной продукции "Рудь" ( их официальный сайт https://rud.ua/ru/horeca/ ) Наши покупатели ставят высокую оценку товару, потому что мы уверены в качестве и сроках продуктов. Любимое лакомство потребителей, это замороженные чаи, всего пару минут и можно насладиться невероятным вкусом и ароматом. Для создания своей изюминку, необходим проверенный поставщик.