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    Пт., 26 апреля 2019г.
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    Форум: Кулинарный форум
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    Тема: Замороженная продукция
    • Сегодня! inna27_1 Cегодня в 15:25 «Ответить»
      Посоветуйте поставщика качественной продукции замороженной продукции?
      • New! Slavaаа Cегодня в 15:55 «Ответить»
        Мы держим павильон замороженной продукции, такой как, полуфабрикаты, замороженные овощи и прочее. Наш успех заключается в том, что мы выбрали поставщика качественной продукции "Рудь" ( их официальный сайт https://rud.ua/ru/horeca/ ) Наши покупатели ставят высокую оценку товару, потому что мы уверены в качестве и сроках продуктов. Любимое лакомство потребителей, это замороженные чаи, всего пару минут и можно насладиться невероятным вкусом и ароматом. Для создания своей изюминку, необходим проверенный поставщик.
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