Красивые, ухоженные ногти с аккуратным маникюром - мечта каждой женщины. Однако, природа не всех представительниц прекрасного пола наделила прочными ногтевыми пластинами. Большинству из них приходится прибегать к некоторым ухищрениям, например, маникюру с гелевым покрытием.



Гель лак VeraNail был изобретен всего несколько лет назад, но девушки с первого применения разглядели его положительные свойства. Он может применяться на ногти средней и короткой длины, в любой момент смотрится безупречно, долго сохраняется. Например, простой лак через 24-48 часов может подвести, но гель будет сохранять свой привлекательный вид на протяжении месяца. Это действенное решение для тех, кто хочет всегда иметь красивые ногти.





По какой причине гелевый маникюр так востребован: главные характеристики





Основная особенность этой технологии - некоторая сложность и необходимость иметь рекомендуемые профессионалами инструменты. Чтобы сделать безопасный и стойкий маникюр нужен будет аппарат для маникюра https://veranail.com/category/ruki-i-nog...ra-i-pedikyura/ . Самостоятельно и без опыта сделать его практически невозможно, поэтому требуется участие мастера по маникюру. В данный момент в интернет-магазинах можно приобрести все необходимое для домашнего маникюра, к примеру, набор инструментов и материалов.



Лак на гелевой основе выполнен в двух видах. Один из них требует использования профессиональной лампы с ультрафиолетовым излучением, делающей покрытие прочным и твердым, второй вид - гелевый лак гибридного типа, который не нуждается в прогреве. Этот метод демонстрирует не такие идеальные итоги и не может похвастаться долгим сроком. В целом, маникюр с гелевым покрытием сделать значительно проще, чем покрыть ногти акрилом. Также, необходимо знать, что эта, процедура щадящая, ведь она не наносит вредного воздействия ногтям, особенно, если использовать качественный аппарат для маникюра.





Основные этапы проведения гелевого маникюра





Чтобы сделать идеальный маникюр с гелем, необходимо соблюдать технологию. Но самое основное - использовать только качественные материалы, приспособления, инструменты. Для гелевого маникюра необходимо, самое главное, подготовить ногти, обезжирить ногтевую пластину, а после - покрыть ее базой и гелевым лаком VeraNail. На этом этапе нужна ультрафиолетовая лампа для гель-лака. Заключительная процедура - нанесение финишного покрытия, придающего ногтям блеск и особую твердость.



Одно из основных преимуществ гелевых ногтей - высокие декоративные свойства. Он идеален для ежедневного использования, для праздничных, торжественных мероприятий, для того, чтобы отправиться на отдых, и не думать о маникюре на протяжении всего отдыха. Для любых случаев и поводов можно придать гелевым ногтям желательную декоративность: незаметное покрытие одним цветом, маникюр с французским ободком, различные узоры, камушки и т.д.