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    Пт., 26 апреля 2019г.
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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Ремонт
    • New! RomanProhorov Cегодня в 11:47 «Ответить»
      Запланировали ремонт в квартире, делать все решили сами, чтобы сэкономить денег. Уже с первых минут столкнулись с разными проблемами, не знаем даже как клей правильно разбавлять. У кого есть опыт в строительстве и ремонте, можете проконсультировать?
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