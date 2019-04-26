Людям, которые решили отправиться в Крым расслабиться на приветливом пляже и сходить на интереснейшие исторические места, для того, чтобы получить много новых впечатлений и положительный заряд на долгое время, мобильность является одним из ключевых условий. Общественный транспорт в Крыму в разгар летнего сезона – плохой вариант для тех, кто хочет передвигаться с комфортом. Из-за этого удобнее и приятнее путешествовать по интересным местам на автомобиле.





Однако, тогда возникает еще один вопрос: надо ли ехать в Крым на своем транспорте?





Это не лучшая идея, если брать в расчет время в дороге, в результате чего, утомленный водитель (то-есть Вы=)) не способен насладиться отпуском в полной степени, целый день чувствуя утомление от долгой дороги + с нашими дорогами – это в любом случае дополнительные переживания. Намного удобнее поехать до Крыма самолетом или поездом, снять автотранспорт и ездить по полуострову с комфортом.



В Крыму в области аренды и проката работают как совсем маленькие фирмы, парк которых составляют всего нескольких автотранспортных средств, так и довольно большие прокатные фирмы, автопарк которых исчисляется сотнями автомобилей.





Правильное решение





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