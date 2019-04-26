Регистрация   Войти
Цитата дня:
    Идёт загрузка...
    Пт., 26 апреля 2019г.
    Конституция | Форумы | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Новости | Афиша | Отзывы | Online-Заявки | Эксперты | Полезное | FAQ
    Сейчас на портале 115 посетителей
    Форум: Экономика, финансы, бизнес
    Новая тема
    Тема: Магазин
    • New! Андрей Ветров Cегодня в 10:37 «Ответить»
      Вскоре открываем новый продуктовый магазин. Сейчас ведём переговоры с рядом поставщиков с целью найти наиболее оптимальный и выгодный вариант закупок продуктов. Куда бы ещё обратиться, посмотреть?
      • New! Володя92 Cегодня в 10:47 «Ответить»
        Разумно делаете, что не заключаете договор с первым попавшемся поставщиком. Конечно надо посмотреть условия поставок в нескольких компаниях, и уж затем сделать выбор. Загляните ещё к этому дистрибьютору продуктов питания https://ecln.ru/clients/distribution/. А вдруг его цены Вас больше всего устроят?
      Вывести
      Конституция | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Партнеры | Форумы | Рекламодателям | Написать админу | Контакты | Галерея славы
      Юридическое сопровождение портала – "Юридическое управление ГИПОРТ.РУ" | Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-45822 выдано РОСКОМНАДЗОР РФ 14.07.2011г.
      © Нижний Новгород – 2006-2019г.

      Форум Нижнего Новгорода