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    Тема: Гид по Греции
    • New! Bloodancer Cегодня в 06:38 «Ответить»
      Я уже больше двух дней пытаюсь найти в интернете нормальный путеводитель по Греции. И пока что к сожалению у меня ничего реально полезного найти не удалось. Вопрос по большей мере к начинающим туристам которые уже бывали в Греции: Как вы по началу ориентировались? А то не хочется тратить много времени так сказать чтобы добраться к тому или иному месту.
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