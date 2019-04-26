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    Пт., 26 апреля 2019г.
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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: бытовая техника сегодня. нужна она или нет.
    • Andrew47 Вчера в 23:30 «Ответить»
      Стиральные, сушильные и посудомоечные машины относятся к разряду необходимой домашней бытовой техники. Ежедневно они помогают нам дома, после работы экономить время и силы. Благодаря им мы можем, параллельно со стиркой, заниматься воспитанием детей и разными домашними делами.
      Что производят и какими их выпускают сегодня.
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