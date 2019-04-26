Регистрация   Войти
Цитата дня:
    Идёт загрузка...
    Пт., 26 апреля 2019г.
    Конституция | Форумы | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Новости | Афиша | Отзывы | Online-Заявки | Эксперты | Полезное | FAQ
    Сейчас на портале 112 посетителя
    Форум: Мебель, интерьеры, дом
    Новая тема
    Тема: Столешница из камня
    • Ев_Гений Вчера в 23:16 «Ответить»
      Хочу поделиться, как мы заказывали новую столешницу. Искали долгое время, потому что вариантов было предостаточно, из разного материала. Но больше всех нам понравился искусственный камень https://каменьпро.рф/stoleshnitsy/ , который привлек наше внимание больше всех остальных. Такую яркую и привлекательную столешницу Вы врятли еще найдете.
      Вывести
      Конституция | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Партнеры | Форумы | Рекламодателям | Написать админу | Контакты | Галерея славы
      Юридическое сопровождение портала – "Юридическое управление ГИПОРТ.РУ" | Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-45822 выдано РОСКОМНАДЗОР РФ 14.07.2011г.
      © Нижний Новгород – 2006-2019г.

      Форум Нижнего Новгорода