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    Форум: Ни о чем и о важном
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    Тема: Пероноспороз на огурцах
    • New! SamuRaiX Cегодня в 22:26 «Ответить»
      Уже два года подряд мучает огурцы пероноспороз. Дошл буквально до того, что уже боюсь в этом году садить, ибо все погибнет. Хочу услышать от вас - чем лечится пероноспороз у огурцов?
      • New! GtyrGhj Cегодня в 22:30 «Ответить»
        Сложно это, простыми народными средствами явно не избавиться от него. Есть хороший гель ПроМакс. Им нужно обрабатывать листики и стебель раз в неделю, поможет
        • New! MarunFgtre Cегодня в 22:33 «Ответить»
          Сами не предпренимайте никаких решений. Есть один отличный сайт называется OGOROD VS SAD.ru Вся информация о болезнях огурцов, паразитах и избавлении от них есть там
          • New! ScorpAYE Cегодня в 22:39 «Ответить»
            Знакомо мне, та еще зараза. В прошлом году все огурцы тоже из за нее погибли пришлось выбросить. Могу вам посоветовать магазин химических препаратов для сада Dezen - Sektor. Там есть специальные средства для избавления от пероноспороза на огурчиках
            • New! UproShenOchik Cегодня в 22:55 «Ответить»
              Мне кажется, кто хоть раз выращивал собственные огурцы, не понаслышке знает, что такое пероноспороз и как он опасен для данной культуры. Бороться реально с ним очень сложно, однако можно, использовав специализированные препараты, по типу Консенто, направленные на борьбу с данной заразой. К слову, купить такой препарат можете здесь http://konsento-ks.ru/
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