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    Форум: Ни о чем и о важном
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    Тема: Колорадский жук
    • New! SamuRaiX Cегодня в 22:23 «Ответить»
      Из года в год нас мучает напасть на огороде - разводится колорадский жук и поедает всю картошку. Уважаемые дачники и садоводы, какие эффективные методы борьбы с ним знаете?!
      • New! GtyrGhj Cегодня в 22:29 «Ответить»
        Думаю, каждый огородник в России встречался с такой проблемой. Ничего сложного нет - во время собирать жуков с ботвы и сжигать их, после посыпая золой. Лучший метод!
        • New! MarunFgtre Cегодня в 22:32 «Ответить»
          Ну у меня все не так печально, однако бывает попадается. Советую вам использовать раствор под названием Садо - Киллер. Моментально поможет избавиться от жуков
          • New! ScorpAYE Cегодня в 22:37 «Ответить»
            Не знаю, кто то вот советует их чем то прыскать и так далее, но это все бесполезно как по мне. Борьба должна быть комплексной - важно что бы у соседей по участку их не было, самим постоянно следить. Для этого на даче жить нужно
            • New! UproShenOchik Cегодня в 22:50 «Ответить»
              Это напасть и бич, c которой очень сложно бороться. Как правильно уже было подмечено сверху, про борьбу народными средствами можете забыть вообще. Неэффективно и не имеет смысла. В двадцать первом веке есть множество отличных протравителей по типу Респект, которые способны эффективно избавиться от таких паразитов. К примеру, купить такой можете тут http://respekt-zhuka.net/
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