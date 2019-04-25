Не знаю, кто то вот советует их чем то прыскать и так далее, но это все бесполезно как по мне. Борьба должна быть комплексной - важно что бы у соседей по участку их не было, самим постоянно следить. Для этого на даче жить нужно
Это напасть и бич, c которой очень сложно бороться. Как правильно уже было подмечено сверху, про борьбу народными средствами можете забыть вообще. Неэффективно и не имеет смысла. В двадцать первом веке есть множество отличных протравителей по типу Респект, которые способны эффективно избавиться от таких паразитов. К примеру, купить такой можете тут http://respekt-zhuka.net/