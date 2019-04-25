Тогда это то, что Вам нужно!



«Таможня дает добро» — цитата из известного фильма, благодаря которой легко подчеркнуть суть работы данной инстанции. Она обладает рядом полномочий и отвечает перед правительством и всеми гражданами за то, что импортируется в пределы страны. Это означает, что без посторонней помощи решать вопросы с таможенными службами под час очень трудно. Поэтому и создавалась наша компания, чтобы Вы не оставались наедине с таможенной инстанцией.





Склад, логистика и другие вопросы, связанные с прохождением таможни





У нас Вам доступен технический экспортер в Польше http://agl-division.pl/ и все, что необходимо для удачного прохождения таможенного контроля при пересечении границы Поьши и ЕС. Мы обосновались в городе Люблин, который расположен международных торговых путей через Польшу, Украину и Белоруссию.



Укомплектованный различными противопожарными системами и камерами видеозаписи таможенный склад обеспечит целостность перевозимых материалов, пока проводится процесс его растаможивания. подготовленная площадка пригодится для товара, который не боится дождя или атмосферных колебаний. Груз будет лежать столько, сколько необходимо, например пока не соберется большая партия либо весь объем, который следует перевезти одним составом.





Мы обеспечиваем дистрибуцию разного рода грузов, осуществляя их прием, распределение и транспортировку многочисленным компаниям. Таким образом на нас лежит роль посредника между отправителем и получателем. Таким образом европейские компании доставляют нам грузы крупными объемами, а мы у себя делим их между адресатами и организовываем всю таможенную процедуру.



Технический импорт — нашему предприятию поручают организовывать внешнеэкономическую работу под руководством Вашей организации. Такая услуга избавляет предпринимателя от обязанности соблюдения вереницы юридических аспектов и заключения договоренностей на приобретение грузов со стран ЕС. Эта же услуга предоставляется также для экспорта Ваших товаров в Европу.





Наши преимущества





Наше предприятие обладает международный статус уполномоченного экономического представителя (AEO). Также у нас есть территория для хранения грузов и оборудованная складская техника предназначенная для проведения погрузочно-разгрузочных работ. Мы обеспечиваем перевозку различного тоннажа автотранспортом и железнодорожным транспортом.



Когда Ваш товар отгружается на нашем складе — он оказывается в особо надежном пограничном пункте. Наш коллектив владеет прекрасной компетенцией и уважителен к каждому клиенту!



Будьте уверены, когда Вы работаете с нами — «таможня дает добро» ©