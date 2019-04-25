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    Чт., 25 апреля 2019г.
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    Тема: как выбрать хороший ресторан
    • New! Никита Склярен Cегодня в 19:43 «Ответить»
      ну как вариант можно посмотреть варианты через https://gettable.ru это своеобразный поисковик заведений с множеством удобных фильтов, если точно не знаете куда именно пойти, то это лучший вариант, через них можно кстати сразу и стол забронировать, в общем довольно удобно всё и довольно неплохо экономит вам время.
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