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    Тема: Ремонт ноутбуков на дому .
    • Сегодня! sakurKAR Cегодня в 12:42 «Ответить»
      Всем привет. Думаю переустановить Windows на ноутбуке, стал медленнее работать. Вообщем, интересует вопрос поиска хорошего сервисного центра с возможностью приезда мастера на дом. Если был у вас такой опыт, поделитесь, пожалуйста, ссылкой на проверенный сайт.
      • Сегодня! bagirDEN Cегодня в 13:04 «Ответить»
        Для меня тоже долгое время был актуальным вопрос поиска нормального сервиса, по совету знакомых обратился в Бибибук https://bibibook.ru/ , вызывал мастера переустановить Windows, заодно сделали диагностику и чистку. Все быстро, качественно и профессионально. Рекомендую.
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