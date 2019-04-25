Всем привет. Думаю переустановить Windows на ноутбуке, стал медленнее работать. Вообщем, интересует вопрос поиска хорошего сервисного центра с возможностью приезда мастера на дом. Если был у вас такой опыт, поделитесь, пожалуйста, ссылкой на проверенный сайт.
Для меня тоже долгое время был актуальным вопрос поиска нормального сервиса, по совету знакомых обратился в Бибибук https://bibibook.ru/ , вызывал мастера переустановить Windows, заодно сделали диагностику и чистку. Все быстро, качественно и профессионально. Рекомендую.