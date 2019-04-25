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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Напольные покрытия: варианты фактур, расцветок, материалов
    • New! reddeadfds Cегодня в 09:54 «Ответить»
      Заказ покрытия для облицовки пола - чрезвычайно важное дело при оформлении жилых, офисных и общественных зданий. Правильное напольное покрытие должно быть теплым, не скользким, прочным. В комнатах полы очень часто подвергаются усиленной механической нагрузке, а значит важно, чтобы они продолжительное время время не теряли свой товарный облик, не вытаптывались.


      Какие напольные покрытия стоит купить


      Сегодня выбор материалов для отделки полов удивляет количеством вариантов и предложений. Вы можете заказать ковролин Краснодар выбрав в каталоге https://xn--23-mlclobifj6c.xn--p1ai/ вид, фактуру и цвет. Среди предложенных вариантов можно выбрать материалы для полов в жилом здании, собственной квартире, офисах, общественных зданиях (магазинах, супермаркетах, ресторанах и пиццерий, развлекательных и бизнес-центрах), заведениях для занятий спортом (спортивных и тренажерных залах, комплексах и фитнес-центрах).

      Все покрытия для полов различаются индивидуальными качествами, параметрами, потребительскими характеристиками. Визуально современные напольные покрытия смотрятся очень красиво и оригинально. Очень часто, они копируют разнообразные натуральные поверхности: искусственный камень, гранит, мрамор, дерево. Фактура поверхностей настолько профессионально изготовлена, что отличить визуально от природных поверхностей довольно сложно.


      Покрытия для пола для различных помещений


      Виниловая плитка, ламинат, ковролин, линолеум - названий напольных материалов много, а значит, выбор предлагается из многих вариантов. Чтобы грамотно выбрать, следует определить, какие эксплуатационные свойства необходимы. Для детского помещения идеально приобрести <>ковролин в Краснодаре. Это мягкий, ворсистый материал, поэтому мамы и папы могут не опасаться, что маленький ребенок простудится, играя на полу. Ассортимент представлен натуральным и искусственным ковролином различной фактуры.

      Плитка ПВХ – отлично подходят для общественных зданий (торговых и развлекательных центров, медицинских центров, детских дошкольных заведений, лицеев, школ). Они известны повышенной износостойкостью, красочным внешним видом, высоким эстетизмом. Способны имитировать грубо обработанную доску, плетеные полы, паркет, галечное покрытие . Это напольное покрытие отлично противостоит механическим нагрузкам, не страдает от влаги, даже скачки температуры ему не страшны.


      Линолеум выбирают для помещений бытового значения, и не редко, для административных, офисных . Можно сказать, что линолеум в Краснодаре – фаворит продаж. Он выделяется своими исключительно положительными свойствами, имеет длительный срок службы, сохраняет отличный внешний вид. Для административных помещений максимальным вариантом считается ламинат. Он отлично противостоит повышенным нагрузкам и длительно сохраняет свой первоначальный вид.

      Для спортивных клубов, тренажерных залов, финтес-центров необходимо выбирать специальные каучуковые или резиновые покрытия, искусственную траву для стадионов и треков открытого типа.
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