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    Чт., 25 апреля 2019г.
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    Форум: Производство, промышленность
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    Тема: Выбор холодильного компрессора
    • New! UproShenOchik Вчера в 23:42 «Ответить»
      Тут на днях накрылся холодильный компрессор в низкотемпературном моноблоке. Отслужил верой и правдой заслуженный срок. Прошу вашего совета - как считаете, какой холодильный компрессор стоит приобрести, что бы не подвел?
      • New! GtyrGhj Вчера в 23:45 «Ответить»
        Серьезный вопрос. Так сходу на него ответить сложно, ибо реально хороших компрессоров много. Можете посмотреть рейтинг их на сайте Freez Soul! Удачи вам
        • New! MarunFgtre Вчера в 23:50 «Ответить»
          Я вот уверен, что вам подойдет компрессор американского производства US - PromMaster. Как то читал отзывы о нем все его хвалят, общался с людьми которые таким пользуются - говорят, лучший в своем роде
          • New! SamuRaiX Вчера в 23:53 «Ответить»
            Вот все говорят, мол импортные импортные. Я не согласен, есть наши модели компрессоров неплохие. Например Звезда - 102. Отличная модель холодильного компрессора
            • New! ScorpAYE Cегодня в 00:02 «Ответить»
              Знакомо мне это. В свое время сменил не один холодильный компрессор. Однако, это не значит, что надежных нет. Я точно знаю, что Компрессор NTZ048A4LR1A, соответствует всем необходимым характеристикам и обладает лучшим соотношением цены и качества. К слову, такой много кто нахваливает на всяких форумах. Купить данный товар вы можете и здесь http://cool100.ru/kompressor-ntz048a4lr1a
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