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Тема: Выбор холодильного компрессора
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Тут на днях накрылся холодильный компрессор в низкотемпературном моноблоке. Отслужил верой и правдой заслуженный срок. Прошу вашего совета - как считаете, какой холодильный компрессор стоит приобрести, что бы не подвел?
Серьезный вопрос. Так сходу на него ответить сложно, ибо реально хороших компрессоров много. Можете посмотреть рейтинг их на сайте Freez Soul! Удачи вам
Я вот уверен, что вам подойдет компрессор американского производства US - PromMaster. Как то читал отзывы о нем все его хвалят, общался с людьми которые таким пользуются - говорят, лучший в своем роде
Вот все говорят, мол импортные импортные. Я не согласен, есть наши модели компрессоров неплохие. Например Звезда - 102. Отличная модель холодильного компрессора
Знакомо мне это. В свое время сменил не один холодильный компрессор. Однако, это не значит, что надежных нет. Я точно знаю, что Компрессор NTZ048A4LR1A, соответствует всем необходимым характеристикам и обладает лучшим соотношением цены и качества. К слову, такой много кто нахваливает на всяких форумах. Купить данный товар вы можете и здесь
http://cool100.ru/kompressor-ntz048a4lr1a