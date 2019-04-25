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    Чт., 25 апреля 2019г.
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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Флюс для пайки
    • New! UproShenOchik Вчера в 23:40 «Ответить»
      Срочно нужно стало спаять несколько печатных плат. оказалось, что у меня нет специального флюса. Подскажите, какой оптимальнее будет приобрести для этой цели?!
      • New! GtyrGhj Вчера в 23:45 «Ответить»
        Вам повезло. Смогу помочь. Я по роду работы часто что нибудь паяю особенно платы. Есть один флюс называется ARIANT 387. Берите его не пожалеете, супернадежный
        • New! MarunFgtre Вчера в 23:49 «Ответить»
          Оптимальней говорите? Загляните ка на сайт интернет магазина ВСЕ ДЛЯ ПАЙКИ. Там вы найдете лучшие флюсы по доступным ценам с доставкой по России. До свидания
          • New! SamuRaiX Вчера в 23:52 «Ответить»
            Привет. Ну могу лишь сказать на своем примере. Я когда берусь паять подобное использую только канифоль 115 - М. Все меня в ней устраивает, а самое главное - дешевая
            • New! ScorpAYE Cегодня в 00:00 «Ответить»
              Если что то беретесь паять, то помните - это дело очень ответственное, малейшее неверное движение и вы можете все испортить. И Флюс кстати играет не последнюю роль в качестве самой пайки. Специалистам в этой области рекомендуется приобретать флюсы только надежных марок. Вообще, приобрести такой товар можете тут http://connector-spb.ru/flus.htm
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