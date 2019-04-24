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    Ср., 24 апреля 2019г.
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    Форум: АвтоФорум
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    Тема: Работа на машине.
    • Сегодня! dima12 Cегодня в 20:36 «Ответить»
      Хочу уточнить , что надо иметь для работы в такси .
      • New! marinabachil Cегодня в 21:10 «Ответить»
        Умение правильно водить машину по городу и обгонять по правилам .
        • New! sergem Cегодня в 21:31 «Ответить»
          Много чего там надо , счетчик , регистрация и желание подождать клиента , и еще пару фишек есть , но это уже при работе .
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