Для производства нужно приобрести подшипники нестандартных размеров. Сейчас занимаемся поиском надежной компании, не хочется купить китайскую подделку. Подскажите, пожалуйста, где приобрести резинотехнические изделия непосредственно от производителя, чтобы быть уверенными в качестве и застраховаться от подделок.
Такая проблема была очень актуальной для нас, пришлось рассмотреть немало вариантов , по совету коллег остановили выбор на компании ООО Олимпекс https://xn--e1afhbgjks.xn--p1ai/ , не ошиблись, качество оказалось на высоте и цена приемлемая.