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    Вт., 23 апреля 2019г.
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    Форум: Мода, одежда, обувь
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    Тема: Заказать одежду или аксессуары с логотипом.
    • Сегодня! polyanYUL Cегодня в 20:19 «Ответить»
      Часто приходится проводить различные акции и презентации нашей компании, для которых необходима промо-одежда для персонала или аксессуары с логотипом компании. В последнее время есть претензии к качеству у наших постоянных поставщиков. Если имели реальный опыт в таком вопросе, поделитесь ссылкой на проверенный сайт, пожалуйста.
      • Сегодня! sakurKAR Cегодня в 20:26 «Ответить»
        Тоже долго не могли найти для себя подходящий магазин, по отзывам знакомых обратились на этот сайт http://futbolka.ua , заказали большую партию футболок с различными логотипами проектов. Результат вполне устроил и достойным качеством, и адекватными ценами . Так что, рекомендую.
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