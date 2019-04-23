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    Вт., 23 апреля 2019г.
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    Форум: АвтоФорум
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    Тема: карданный вал ( ВАЗ 2106)
    • New! UproShenOchik Cегодня в 19:06 «Ответить»
      неприятная ситуация произошла - полетел карданный вал на ВАЗ 2106, полностью вышел из строя, надо бы заменить. НЕ подскажите, они продаются вообще в наше время?
      • New! MarunFgtre Cегодня в 19:14 «Ответить»
        Продаются. Можете даже заказать вал с китайского сайт автозапачстей AutoDillerBest. Суть данного магазина в том, что они продают китайские запчасти, стоят в три раза дешевле по сравнению с оригинальными запчастями.
        • New! GtyrGhj Cегодня в 19:18 «Ответить»
          Привет. Если честно, то вообще не встречал. Сейчас запчасти на ВАЗ данной модели уже не найти. Отвезите машину в сервис, там что нибудь придумают, удачи
          • New! SamuRaiX Cегодня в 19:27 «Ответить»
            Да причем много где. Можете даже зайти в любой магазин автозапчастей и узнать, уверен найдете. Если же нет - обратитесь на Авито. Там всегда есть все автозапчасти от разных продавцов
            • New! ScorpAYE Cегодня в 19:42 «Ответить»
              Сам имел опыт в течении пяти лет ездить, пользоваться таким автомобилем, как ВАЗ 2106 и не по наслышке знаю, что такое проблемы с карданным валом в данной машине. Но готов заверить вас - и по сей день можно приобрести новую запчасть подобного плана для вашего автомобиля. непосредственно, купить вал вы можете и через них http://kardanniy-val.ru/catalog/
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