Продаются. Можете даже заказать вал с китайского сайт автозапачстей AutoDillerBest. Суть данного магазина в том, что они продают китайские запчасти, стоят в три раза дешевле по сравнению с оригинальными запчастями.
Сам имел опыт в течении пяти лет ездить, пользоваться таким автомобилем, как ВАЗ 2106 и не по наслышке знаю, что такое проблемы с карданным валом в данной машине. Но готов заверить вас - и по сей день можно приобрести новую запчасть подобного плана для вашего автомобиля. непосредственно, купить вал вы можете и через них http://kardanniy-val.ru/catalog/