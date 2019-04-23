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    Вт., 23 апреля 2019г.
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    Тема: Любой человек может доверять информации, выставленной на "ЭКСПЕРТ ONLINE"
    • New! reddeadfds Cегодня в 15:11 «Ответить»
      На сегодняшний день каждый член общества, имеющий устойчивую точку зрения, желает оставаться проинформированным о свежих событиях, происходящих как на его родине , так и за ее пределами. Недостаток свежей информации не дает составить целую картинку о том, что твориться на планете и чем в этот момент живет общество. Давным-давно существует старинная присказка: "Владеющий информацией-владеет миром".

      Каждый миг в мире происходят вещи, которые в той или иной степени горазды оказать влияние на жизнь и судьбу любого человека. Возможность получать актуальные новости дает право, так сказать быть на одной волне со всеми, самостоятельно делать оценку случаи и знать о нововведениях. С распространением сети интернет начало открываться все больше новостных изданий, главная цель которых дать правдивую информацию публике и открывать людям целую картину происшествий.

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