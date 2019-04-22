Регистрация   Войти
Цитата дня:
    Идёт загрузка...
    Пн., 22 апреля 2019г.
    Конституция | Форумы | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Новости | Афиша | Отзывы | Online-Заявки | Эксперты | Полезное | FAQ
    Сейчас на портале 117 посетителей
    Форум: Производство, промышленность
    Новая тема
    Тема: Подшипники скольжения для сельхозтехники
    • Сегодня! SamuRaiX Cегодня в 11:43 «Ответить»
      Уважаемые форумчане, такой вопрос. У меня на сельхозтехнике вышли из строя подшипники скольжения, нужно заменить. По опыту, подскажите, какой марки лучше приобретать?
      • Сегодня! GtyrGhj Cегодня в 11:45 «Ответить»
        Приходилось уже менять такие. Могу вам сказать что самые лучшие подшипники это немецкие. Например, фирмы AnzzZmer. Стоят конечно прилично, зато вполне надежные
        • Сегодня! MarunFgtre Cегодня в 11:48 «Ответить»
          Конечно же импортные, конкретная марка не столь важна. Посоветовать вам могу отличный магазин подшипников для данной техники. Называется ПромПодшипник Техно. Цены вполне адекватные
          • Сегодня! ScorpAYE Cегодня в 11:52 «Ответить»
            Лично я, поскольку работа связана с ремонтом сельхозтехники, часто сталкиваюсь с вопросом замены подшипников на ней. Самые классные могу сказать это AriantPro. Рекомендую
            • Сегодня! UproShenOchik Cегодня в 11:58 «Ответить»
              Вопрос замены подшипников вообще на любой технике очень болезненный и требует тщательного выбора при покупке таких деталей. А тем более, если это касается сельскохозяйственной техники. Могу вам сказать, что есть ряд подшипников данного плана, отличающихся особой надежностью. например, подшипники ZKL. Приобретать такой товар лучше через интернет магазины - выгоднее и удобно тем, что во многих из них есть онлайн каталог. Купить такой товар можете тут http://promsnabagro.ru/katalog/originalnie-podshipniki-zkl/
            Вывести

            Последние темы на форуме

            Название темыСообщенияФорумАвтор темы и дата созданияПоследнее сообщение
            Подарок бабашке19(1) Житейские советыryban1217.08.17 в 19:59Cheetah88 Cегодня в 17:00
            Идеальные цены на одежду1(1) Спрос и Предложениеgardeev1212Cегодня в 16:52gardeev1212 Cегодня в 16:52
            Лучшая детская мебель1(1) Спрос и Предложениеgardeev1212Cегодня в 16:34gardeev1212 Cегодня в 16:34
            Анапа5(1) Туризм, путешествияtomacka11.08.17 в 11:31Adndrik Cегодня в 16:09
            В каком отеле остановиться?8(1) Развлечение и Отдыхmazmar13.07.17 в 22:33Adndrik Cегодня в 15:53
            Отбойный молоток пневматический1(1) Строительство и ремонтintro2012Cегодня в 15:49intro2012 Cегодня в 15:49
            Делаем Ставки41(1) Форум по интересамВау24.06.08 в 14:15Cikabu Cегодня в 15:47
            Идёт загрузка...
            Конституция | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Партнеры | Форумы | Рекламодателям | Написать админу | Контакты | Галерея славы
            Юридическое сопровождение портала – "Юридическое управление ГИПОРТ.РУ" | Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-45822 выдано РОСКОМНАДЗОР РФ 14.07.2011г.
            © Нижний Новгород – 2006-2019г.

            Форум Нижнего Новгорода