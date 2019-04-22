Вопрос замены подшипников вообще на любой технике очень болезненный и требует тщательного выбора при покупке таких деталей. А тем более, если это касается сельскохозяйственной техники. Могу вам сказать, что есть ряд подшипников данного плана, отличающихся особой надежностью. например, подшипники ZKL. Приобретать такой товар лучше через интернет магазины - выгоднее и удобно тем, что во многих из них есть онлайн каталог. Купить такой товар можете тут http://promsnabagro.ru/katalog/originalnie-podshipniki-zkl/