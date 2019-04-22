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Вроде Еще не так давно зрительская аудитория со всего мира увидела героев многосерийной эпопеи Игра престолов, и вот авторы проекта предлагают зрителям посмотреть его окончание. Появился 8-сезон обожаемого многомиллионной армией многосерийного блокбастера, который (как решили его авторы) станет окончанием, соответственно развязка совсем близко! И, следует упомянуть, что верные ценители телевизионного сериала, а это люди разного возраста, живущие во всем мире, еще получат возможность перенестись в увлекательный мир, а внезапные изменения сюжетной линии для всех станут непредсказуемым сюрпризом....





Окончательный сезон понравившегося телевизионного сериала





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