Всем привет. Решил заняться тюнингом своего Audi, в первую очередь хочу заказать накладки на пороги и рейлинги, но никак не могу найти надежную компанию.Кто имеет опыт в данном вопросе, посоветуйте, пожалуйста, хороший интернет-магазин.
В свое время тоже пришлось заниматься поиском компании для тюнинга авто, выбирал долго и тщательно, прочитал кучу статей и отзывов. По рекомендации знакомых обратился в компанию «Автосоюз» https://xn--23-6kciz5baxh7j.xn--p1ai/ , не ошибся. Устраивает и качество, и хороший ассортимент. Кстати, соотношение цена/качество самое оптимальное.Рекомендую.