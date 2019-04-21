Добрый день всем. Кто носит очки, знают, как часто их приходится протирать. Всяких салфеток для очков у нас есть уже несколько, как правило, пока новые, они ещё как-то протирают линзы на очках, но очень быстро теряют свою функциональность. Слышал о аналогичных салфетках Белый кот. Кто пользуется, поделитесь опытом и ссылкой на проверенный сайт, если можно.
Добрый день. Долгое время была в поиске хорошей салфетки для очков и наконец-то приобрела достойный вариант здесь https://wizardcat.ru/ . Очень функциональная вещь, подходит для очистки не только очков, но и телефона, компьютерной техники и т.д. Очень рекомендую.