MaKsS_, у меня тоже стоит твердотопливный котел. Вы из какого города? Я живу в Питере, по рекомендациям моего коллеги по работе я приобрел качественный котел в интернет магазине https://teplotorg.ru/kotly/tverdotoplivnye/ не смотрели здесь ранее? Это проверенная компания, которая занимается продажей качественного оборудования от производителя. Зайдите на сайт, который я скинул, здесь представлен богатый выбор котлов по приемлемой цене. У меня стоит Stropuva Mini S8, я покупкой остался доволен более чем)