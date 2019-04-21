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    Вс., 21 апреля 2019г.
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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Котел
    • Сегодня! MaKsS_ Cегодня в 11:36 «Ответить»
      У кого стоит котел? Какой покупали, не многие советуют взять твердотопливный. Не подскажите где в Питере можно купить такой? Можете посоветовать проверенный магазин с низкими ценами?
      • Сегодня! Slavaаа Cегодня в 12:29 «Ответить»
        Добрый день, у нас уже больше года котел стоит. С отоплением тоже проблем было много. Мы покупали твердотопливный котел по рекомендациям моего отца. А в каком магазине уже не помню.
        • Сегодня! RomanProhorov Cегодня в 13:02 «Ответить»
          MaKsS_, у меня тоже стоит твердотопливный котел. Вы из какого города? Я живу в Питере, по рекомендациям моего коллеги по работе я приобрел качественный котел в интернет магазине https://teplotorg.ru/kotly/tverdotoplivnye/ не смотрели здесь ранее? Это проверенная компания, которая занимается продажей качественного оборудования от производителя. Зайдите на сайт, который я скинул, здесь представлен богатый выбор котлов по приемлемой цене. У меня стоит Stropuva Mini S8, я покупкой остался доволен более чем)
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