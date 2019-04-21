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    Вс., 21 апреля 2019г.
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    Форум: Религия
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    Тема: Молитва на деньги
    • New! Stiven Cегодня в 00:15 «Ответить»
      Всем привет. Листал сеть на днях и наткнулся на такое понятие как молитва на деньги. Не знаю как кто к этому относится, но по мне — это просто самонастрой. Кто-нибудь что-то подобное знает или сталкивался с этим?
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