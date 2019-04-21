Здравствуйте. Лично я сам начинал делать свой сайт, и денег на специалистов у меня ну совсем не было. Да и дело это не дешевое. На раскрутку, да, пришлось уже немного потратится. Но именно на счет самого сайта, я думаю, нет смысла переплачивать. Так как щас самому сделать это совсем не проблема. Есть куча шаблонов, на любую тематику. Вот типа таких