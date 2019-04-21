Всем привет. У меня есть свой не большой магазинчик с обувью и одеждой. Но, смотрю щас все больше и больше люди переходят на интернет покупки. Вот и я задумался, как бы это все дело перенести тоже в интернет, сделать свой сайт с товарами, и находить клиентов на просторах интернета. Интересно, у кого то был опыт в этом, можете что то посоветовать, или как сделать сайт под товары, или хотя бы, с чего начать?
Так вы обратитесь к ребятам, которые занимаются сайтами. Конечно, это стоит не дешево, зато один раз сделают, потом придется только на рекламу и продвижения тратится. Ну я думаю, вы за аренду магазина, наверное, больше платите.
Здравствуйте. Лично я сам начинал делать свой сайт, и денег на специалистов у меня ну совсем не было. Да и дело это не дешевое. На раскрутку, да, пришлось уже немного потратится. Но именно на счет самого сайта, я думаю, нет смысла переплачивать. Так как щас самому сделать это совсем не проблема. Есть куча шаблонов, на любую тематику. Вот типа таких http://shabloner.ru/