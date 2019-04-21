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    Вс., 21 апреля 2019г.
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    Форум: Недвижимость
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    Тема: Квартира
    • TolyaZarubin Вчера в 20:35 «Ответить»
      Купили с женой чернову квартиру, сейчас хотим там сделать ремонт под ключ, кто может посоветовать фирму которая это все сделает и разработает по нашим желанием дизайнерский проект
      • New! RyslanNepesov Вчера в 22:38 «Ответить»
        Лучше найдите частников, они сделают не хуже а денег в 2 раза меньше им заплатите .
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