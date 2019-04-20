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    Сб., 20 апреля 2019г.
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    Форум: Женский форум
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    Тема: Мне нужны реально хорошие онлайн курсы..
    • Сегодня! Samara12 Cегодня в 15:05 «Ответить»
      Мне нужны реально хорошие онлайн курсы..
      • Сегодня! TimofeiBloc Cегодня в 15:06 «Ответить»
        Не поверишь - но всем они нужны, даже мне были они нужны, правда я научился пользоваться неземной технологией гугла и поэтому смог найти себе http://otzov-mf.ru/profi-internet-otzyvy/ эти курсы без особых пробшем, но при этом с большими затратами по времени. Но как ты мог заметить - я добрый и поэтому тебе дал ссылку на них)
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