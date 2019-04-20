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    Сб., 20 апреля 2019г.
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    Тема: Блог о путешествиях
    • bella56 Вчера в 23:19 «Ответить»
      Пекин, столица Китая, может похвастаться огромным количеством достопримечательностей. От знаменитого Запретного города до многочисленных дворцов, храмов и парков, вещей которые можно сделать в Пекине, городе как с историческим прошлым, так и с ярким настоящим. Мы подобрали для Вас лучшие достопримечательности Пекина https://gozakordon.com/, от очевидного до чего-то немного другого.
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