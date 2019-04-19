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    Пт., 19 апреля 2019г.
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    Тема: Игра на айфон
    • New! UproShenOchik Cегодня в 21:58 «Ответить»
      Ребята, люблю на учебе поиграть в различные игры на смартфоне, в основном связанные с выживанием. Какую посоветуете игру подобного плана интересную? Спасибо
      • New! SamuRaiX Cегодня в 22:09 «Ответить»
        Привет. Я знаю классную игру LAst of Us. недавно вышла адаптированная версия под айфон, вот скачал себе. Советую - интересная, отличный гемплей, есть игра по сети
        • New! GtyrGhj Cегодня в 22:14 «Ответить»
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          • New! MarunFgtre Cегодня в 22:19 «Ответить»
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