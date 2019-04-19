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New!
julkae
Cегодня в 21:38
«Ответить»
Подскажите, почему после медитации кружится голова и кружит как маятник?
New!
Антон Малышев
Cегодня в 21:41
«Ответить»
Почитайте полезную статью -
https://mystroimmir.ru/meditaciya/bolit-golova.html
здесь как раз описана ваша проблема и способы борьбы с ней. В статье описаны практические советы бывалых. Рекомендую обратить внимание.
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