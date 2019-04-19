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    Форум: Спорт
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    Тема: Вопрос бегунам про суставы.
    • Сегодня! Toraz Cегодня в 18:58 «Ответить»
      Бегаю не так давно, но в последнее время начал замечать, что с коленными суставами нелады - скрипят, трещат и побаливают. Суть вопроса в чем - бегуны, вы как-то защищаете коленные суставы или у вас не бывает таких проблем?
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