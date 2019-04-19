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    Форум: Производство, промышленность
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    Тема: Квадрат (металлопрокат)
    • Сегодня! OlegGurin Cегодня в 15:50 «Ответить»
      Приветик всем. Давайте для начала вкратце разберемся, что же такое квадрат в металлопрокате.
      Квадрат - это сплошной профиль с квадратным сечением, который изготавливается горячекатаным методом из стали или из различных сплавов.
      Такое металлоизделие применяться в разных сферах строительства, а так же автомобиле и машиностроении для изготовления валов, втулок, крепежных деталей и т.д.
      С точки зрения износостойкости лучше купить нержавеющий квадрат, из которого можно будет сделать не только детали, но еще и применить его для создания оригинальных ограждений, калиток и заборов, скамеек. Так же нержавеющий квадрат можно применить в декоративной ковке различных лестниц и перегородок.
      Ну как, появились у вас какие-то бизнеспредложения по этому поводу?
      Что еще такого оригинального можно создать из маталлопрокатного квадрата?
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