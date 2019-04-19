Приветик всем. Давайте для начала вкратце разберемся, что же такое квадрат в металлопрокате.

Квадрат - это сплошной профиль с квадратным сечением, который изготавливается горячекатаным методом из стали или из различных сплавов.

Такое металлоизделие применяться в разных сферах строительства, а так же автомобиле и машиностроении для изготовления валов, втулок, крепежных деталей и т.д.

С точки зрения износостойкости лучше купить нержавеющий квадрат , из которого можно будет сделать не только детали, но еще и применить его для создания оригинальных ограждений, калиток и заборов, скамеек. Так же нержавеющий квадрат можно применить в декоративной ковке различных лестниц и перегородок.

Ну как, появились у вас какие-то бизнеспредложения по этому поводу?

Что еще такого оригинального можно создать из маталлопрокатного квадрата?