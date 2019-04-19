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    Тема: АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ЗАРАБОТКА
    • New! Goofy122 Cегодня в 10:31 «Ответить»
      Доброго времени суток, уважаемые пользователи и гости нашей платформы по онлайн заработку. За последние годы наши разработчики усовершенствовали алгоритм расчетов и начиная с 2019 года была обновлена база. Благодаря постоянному усовершенствованию программы, мы смогли увеличить прибыльности программы. На сегодняшний день, процент прибыльных сделок в программе, вырос до 80%. На данный момент только наш торговый робот может похвастаться такими результатами. Таким образом с помощью программы Биг-Куш, вы можете гарантированно зарабатывать деньги в интернете, полностью в автоматическом режиме.
      Big-Kush - https://big-kush.ru/ это первая автоматическая платформа по заработку в интернете, рассчитанная на российского пользователя. Началом работы над данной платформой началось более 10 лет назад.
      TD Ameritrade известная во всем мире компания, которая начинала свою деятельность с создания алгоритмов для биржевых платформ, на данный момент имеет собственные торговые площадки и выступает в качестве торгового брокера. В начале 2010 года приобрела Thinkorswim тем самым увеличив число своих пользователей до 45 миллионов и вошла в топ 10 самых прибыльных компаний США.
      В 2015 году на выставке IT-EXPO 2015 Дальинфоком - Владивосток, были представлены первые прототипные версии автоматического алгоритма для российского рынка. В результате совместной работы Украинских - Российских и Американских программистов, была создана программа которая работает в 65%-80% случаев в прибыль. Долгое время, такие программы были доступны только для крупных биржевых брокеров, но благодаря развитию интернет сети, автоматические программы для заработка, стали доступны обычным пользователям.
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