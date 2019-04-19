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    Пт., 19 апреля 2019г.
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    Тема: Шайба
    • New! InnaStars Cегодня в 09:43 «Ответить»
      Добрый день. Подскажите, где можно заказать стопорные кольца и шайбы?
      • New! Amber123 Cегодня в 10:04 «Ответить»
        Вам вообще сколько нужно? И на www.cki-com.ru/catalog/fasteners/shims_rings/ ещё не пробовали смотреть? Насколько я помню, то стопорные кольца у них были, да и вообще в этом магазине довольно много крепежных материалов
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