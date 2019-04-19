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New!
InnaStars
Cегодня в 09:43
«Ответить»
Добрый день. Подскажите, где можно заказать стопорные кольца и шайбы?
New!
Amber123
Cегодня в 10:04
«Ответить»
Вам вообще сколько нужно? И на
www.cki-com.ru/catalog/fasteners/shims_rings/
ещё не пробовали смотреть? Насколько я помню, то стопорные кольца у них были, да и вообще в этом магазине довольно много крепежных материалов
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