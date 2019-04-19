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    Пт., 19 апреля 2019г.
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    Форум: Житейские советы
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    Тема: Защита от кротов
    • Сегодня! domovoi2580 Cегодня в 07:35 «Ответить»
      Подскажите, как можно защитить огород от кротов. Есть реально эффективное средство. Все эти ловушки. которые продают не работают. Что делать.
      • Сегодня! gany Cегодня в 07:48 «Ответить»
        Существуют отпугиватели кротов. Хорошо зарекомендовали себя виброзвуковые приборы. Как они работают и цены можно посмотреть на http://www.otpugiwateli.ru/ там есть самые ходовые модели. Можно почитать технические характеристики и принцип работы. Это получше примитивных ловушек будет. Смотрите.
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