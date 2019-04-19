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    Пт., 19 апреля 2019г.
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    Форум: Музыкальный форум
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    Тема: Скачать музыку ВК.
    • Сегодня! maiorMAR Cегодня в 00:32 «Ответить»
      Привет. Для меня, как меломана, всегда актуален вопрос не только послушать, но и скачать музыку. Всегда интересуюсь разными источниками для пополнения своего плейлиста... Сейчас хочу найти проверенный сервис, где можно бесплатно скачивать музыку в формате mp3 с социальной сети VK. Поделитесь ссылкой на сайт, если можно.
      • New! meliSERG Cегодня в 00:41 «Ответить»
        Недавно нашел для себя отличный вариант для скачивания любимых треков https://skachat-pesnyu.ru , удобный интерфейс, скорость приличная. Вообщем, стоит попробовать.
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